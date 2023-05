(Di lunedì 29 maggio 2023) Sono 26 i calciatoridal ct della Nazionale Robertoper la prima parte del percorso che porterà l’Italia a giocare la Final Four della. Considerato che il 7 e 10 giugno Fiorentina e Inter saranno impegnate rispettivamente nelle finali di Conference e Champions, per questa prima fase non sono stati chiamati giocatori di queste due squadre. La convocazione è fissata già per domenica sera, 4 giugno, a Roma.assoluta delle convocazioni quella del difensore del Lecce Federicoalla prima in Azzurro dopo lo stage dedicato ai calciatori di interesse nazionale.no invece Mattiae Ciro Immobile della Lazio (assenti rispettivamente dal giugno e dal settembre 2022), ...

Gli altrifra tutti Dominguez, Posch, Lucumi, Ferguson e Schouten. E Moro. Ma Dominguez, ... Arnautovic non illumina, 5,5 Bologna: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le ...Ha messo in riga, nell'ordine, trecittadini, che a questo punto possono essere considerati ... Nutre una passione per la musica rock, è un "divoratore" di libri e ama il"vissuto ...La prima avversaria delle Azzurre è la Thailandia in Turchia alle 16, uno deiappuntamenti ... In programma 3 Nations League tra(l'Italia di Roberto Mancini impegnata dal 14 al 18 giugno ...

Calcio, i primi convocati dell’Italia di Mancini verso la Nations League. Novità Baschirotto, torna Zaccagni OA Sport

Sono 26 i calciatori convocati dal ct della Nazionale Roberto Mancini per la prima parte del percorso che porterà l'Italia a giocare la Final Four della Nations League. Considerato che il 7 e 10 giugn ...Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato l'elenco degli Azzurri scelti per la semifinale di Nations League contro la Spagna.