Calcio Estero | tutti i verdetti di Bundesliga e Premier League | la situazione in LaLiga e Ligue1

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si son ufficialmente conclusi i massimi campionati di Inghilterra e Germania consegnando in via definitiva i loro. Clamoroso quanto è avvenuto innella corsa scudetto tra Borussia Dortmund e Bayer Monaco. Avvincente fino all’ultimo minuto, invece, è stata la lotta per la salvezza incombattuta tra Everton e Leicester. Manca ancora una giornata ine Ligue 1, ma moltisono ormai definitivi., retrocedono Leicester e Leeds: Tottenham fuori dall’Europa L’ultima giornata diera quasi del tutto incentrata sulla lotta per non retrocedere date le posizioni Championsgià assegnate ad Arsenal, Manchester United, ...