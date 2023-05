Calcio | De Siervo | ‘tre italiane in corsa per le finali europee | ce la giochiamo’

(Di lunedì 29 maggio 2023) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Per me siamo inper tutte e 3 le. Per la Roma sarà fondamentale il carisma di Mourinho a Budapest. La Fiorentina potrebbe coronare un anno bellissimo in cui è sempre stata protagonista”. Queste le parole di Luigi De, Ad della Lega Serie A, intervenuto a “La Politica nel Pallone” su Rai Gr Parlamento. “L’inter si è concentrata più sulle coppe, nonostante un buon cammino in Serie A. Inzaghi ha dimostrato di saper guidare i suoi campioni fino a questa finale che, se verrà interpretata come la gara ‘dell’anno’, potrebbe regalargli gioia”, conclude. L'articoloWeb.

L'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De, è intervenuto oggi alla trasmissione "La politica nel pallone" di Emilio Mancuso, in onda su Rai Gr Parlamento.IS BACK: TRE SQUADRE ITALIANE IN FINALE - ' Bisogna fare i complimenti ..."In sostanza - ha aggiunto De, intervenuto a 'La polita nel Pallone' di Gr Parlamento - se ... le Telco non possono comprare il prodottoper poi abbinarlo alla connettività come negli ...... grande entusiasmo: questo è lo spot che vogliamo per ilche, dopo il Covid, ha ripreso a riempire gli stadi' conclude De

DE SIERVO: "SOLO LA PREMIER SUPERIORE ALLA SERIE A" - Sportmediaset Sport Mediaset

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Per me siamo in corsa per tutte e 3 le finali europee. Per la Roma sarà fondamentale il carisma di Mourinho a Budapest. La Fiorentina potrebbe coronare un anno bellissimo ...De Siervo: «Nel nuovo bando diritti tv anche partita in chiaro al sabato sera», L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto oggi alla trasmissione "La politica nel pal ...