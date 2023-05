Calcio | Chelsea | Pochettino è il nuovo allenatore

(Di lunedì 29 maggio 2023) Londra, 29 mag. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: Mauricioè ildel. A dare l'annuncio è lo stesso club londinese. Il tecnico argentino, 51 anni, torna in Premier League dopo l'esperienza sulla panchina del Tottenham.ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per un'ulteriore stagione.

LONDRA (Inghilterra) - Ufficiale, Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore del Chelsea. Il club inglese ha comunicato la scelta della nuova guida tecnica in vista della prossima stagione, l'ex ...Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata l'ufficialità del Chelsea: Mauricio Pochettino è il nuovo allenatore dei Blues ...