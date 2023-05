(Di lunedì 29 maggio 2023) Un’occasione per rifarsi. L’avventura della Nazionale italiana diai Mondiali Under20 prosegue. Gli azzurrini, impostosi 3-0la Repubblica Domenicana, nell’ultimo match del Gruppo D, sono riusciti a qualificarsi per gli ottavi di finale della rassegna iridata. I ragazzi disono giunti secondi, alle spalle del Brasile, e davanti alla Nigeria in una situazione di classifica in cui tre squadre si sono trovate a 6 punti. La compagine verdeoro, battendo 2-0 i nigeriani, si è portata a +7, mentre i nostri portacolori hanno concluso a +2, ponendosi davanti alla formazione africana (+1 differenza reti). La Nigeria, comunque, sarà parte degli ottavi, essendo rientrata tra le migliori quattro terze della competizione. Sul cammino degli azzurrini ci sarà, che ha ...

Calcio, Carmine Nunziata: "Una bella rivincita contro l'Inghilterra" OA Sport

"Sarà l'occasione per una bella rivincita". Non ci gira troppo attorno Carmine Nunziata, Ct dell'Italia U20, riguardo alla sfida degli ottavi di finale contro l'Inghilterra. Un avversario che gli azzu ...