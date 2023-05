(Di lunedì 29 maggio 2023) ''Se Deci ha chiamati per? Non capisco da dove escono queste. Noi rispettiamo Spalletti che è l'allenatore campione d'Italia e ha fatto una grandissima stagione. Per il resto ...

Mercoledì 30 maggio, alle 11, la sala conferenze dell'Assostampa - viaRossi, n. 29, Cagliari - ospita la conferenza stampa del torneo di padel Memorial Giampiero ... Aics, Legaserie B e ...Lo ha detto Joea margine della manifestazione 'Inside the sport' oggi al Museo del, a Coverciano.''Abbiamo sempre creduto in Italiano e lo abbiamo sempre sostenuto anche quando i ...As Roma 15/01/2023 - campionato diserie A / Roma - Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: JoeJoe, direttore generale della Fiorentina, ha parlato da ...

Calcio: Barone, De Laurentiis-Italiano Non capiamo certe voci Agenzia ANSA

«Se De Laurentiis ci ha chiamati per Italiano Non capisco da dove escono queste voci. Noi rispettiamo Spalletti che è l'allenatore campione d'Italia e ha fatto una ...Per il resto non voglio entrare su questo argomento". Lo ha detto Joe Barone a margine della manifestazione 'Inside the sport' oggi al Museo del Calcio, a Coverciano."Abbiamo sempre creduto in ...