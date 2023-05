Ildi un uomo di 55 anni, Marco Conforti, è stato ritrovato nel bagagliaio di un suv Range Rover parcheggiato in un angolo della strada del Fortino, nel quartiere Aurora . Il suo corpo, era ...... ne aveva apertorinvenendo pezzi diumano ed in particolare, tra i pochi identificabili, una mano . Gli investigatori avevano deciso allora di pubblicare un comunicato in cui si ...... indagato per truffa ai danni dello Stato e occultamento di. Un tratto torna nelle ... Al club di via Sasse, Rossi era arrivato circa cinque anni fa, in compagnia di due amici,dei quali ...

Cadavere di uno scomparso ritrovato grazie a una app TGLA7

Macabra scoperta a Torino: un cadavere in decomposizione è stato trovato all'interno di un'auto abbandonata. L'uomo era disperso da giorni ...Nel bagagliaio di un'auto è stato trovato il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione. La scoperta è avvenuta a Torino, in via Rovigo.