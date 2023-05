“Cacciato dalla Rai” Scoppia il caso pesante sul conduttore | si parla di programma cancellato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023) Terremoto Rai, gli aggiornamenti non si fermano. Le dimissioni di Lucia Annunziata, le ipotesi su Massimo Gramellini, per nonre deldi Fabio Fazio e di Luciana Littizzetto che presto approderanno a Discovery: stravolgimenti in Rai che lasciano senza dubbio il segno e che hanno alzato un polverone. Nelle ultime ore si aggiunge anche ildi Luca Barbareschi che da settembre dovrebbe andare in onda con la seconda stagione del“In barba a tutto”. Sembra che a chiedere la cancellazione delsiano stati, secondo il Corriere della Sera, due consiglieri di amministrazione dell’emittente pubblica, Francesca Bria (Pd) e Riccardo Laganà (dipendenti Rai). Il motivo è presto spiegato. Luca Barbareschi fuoriRai. La notizia sta prendendo spazio in diverse ...