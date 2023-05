Cacciari | Recalcati e Galimberti tra gli ospiti di “Filosofi lungo l’Oglio”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Osa sapere, sàpere aude: è questo il motto dell’illuminismo, ma anche il tema sul quale verterà la XVIII edizione del festival ““, che quest’anno ha scelto come parola chiave “Osare”. La Kermesse – ideata e diretta dalla professoressa Francesca Nodari, filosofa levinasiana – di anno in anno, sempre più seguita e partecipata, si appresta a tagliare il traguardo della sua maggiore età con un bagaglio carico d’esperienze, di riflessioni, di nomi e volti dei maître à penser del nostro tempo avendo all’attivo oltre 300 lezioni magistrali e più di 100 relatori susseguitisi in questi straordinari diciotto anni. L’attesa maratonaca toccherà dal 5 giugno al 25 luglio ben 23 comuni compresi tra le provincie di Brescia e di Bergamo con un panel did’eccezione. “Mancanza di ...