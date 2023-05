“Bruciori a occhi e gola” | evacuato asilo alla Celadina

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Bergamo. Attimi di paura lunedì mattina (29 maggio) in undi via Pizzo Redorta, nel quartiere dia Bergamo. L’rme è stato lanciato verso mezzogiorno da un’insegnante, dopo che alcuni membri del personale scolastico e alcuni bambini lamentavanoagli. Sì è parlato di una possibile fuga di gas, ma dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non sembrano emerse anomalie. Potrebbe anche trattarsi di una sostanza irritante presente nell’aria, ma conferme ufficiali non ce ne sono. Quel che è certo è che bambini e personale scolastico sono stati temporaneamente evacuati negli spazi esterni dell’istituto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il 118 e la Questura di Bergamo. Non si segnalano persone in condizioni gravi. ...