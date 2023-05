Borsa | Milano cede lo 0 | 63% in un clima semifestivo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Piazza Affari peggiora ( - 0,63%) in unsemi - festivo per la chiusura di Londra e di altri listini europei, ma soprattutto senza Wall Street anch'essa chiusa per festività. Fanno poco meglio ...

Piazza Affari peggiora ( - 0,63%) in un clima semi - festivo per la chiusura di Londra e di altri listini europei, ma soprattutto senza Wall Street anch'essa chiusa per festività. Fanno poco meglio ...si mette in luce Mps (+1,5%), seguita da Tenaris (+1%) e A2a e Stellantis, entrambe in rialzo dello 0,92%. In fondo al listino Pirelli e Ferrari (entrambe - 0,85%) e Tim ( - 0,77%). .Il progetto inoltre rientra nelle opere previste nell'ambito delle Olimpiadi- Cortina 2026. I passeggeri, grazie agli investimenti previsti, guadagneranno 17 minuti di tempo e avranno a ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 mag - 'Il debito pubblico non si rimborsa mai, deve essere solo sostenibile'. Lo ha dichiarato il presidente della Consob, Paolo Savona, intervenendo all'as ...MILANO (Reuters) - Ferretti ha reso noto che il suo principale azionista, il gruppo cinese Weichai, venderà fino al 28,75% del capitale della società in occasione del dual listing che la porterà a quo ...