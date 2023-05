(Di lunedì 29 maggio 2023) Piazza Affari è in cauto rialzo (+0,15%) al pari degli altri listini europei che non sono chiusi per festività in una giornata in cui non ci sarà il faro di Wall Street che celebra il Memorial day. A ...

si mette in luce Mps (+1,5%), seguita da Tenaris (+1%) e A2a e Stellantis, entrambe in rialzo dello 0,92%. In fondo al listino Pirelli e Ferrari (entrambe - 0,85%) e Tim ( - 0,77%). . 29 ...Tra i best performers di, in evidenza Banca MPS (+1,72%), Tenaris (+1,00%), A2A (+0,79%) e Stellantis (+0,79%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari , che continua la seduta ...il Ftse Mib segna un +0,47%, con lo spread in calo a 183,99 punti. A Piazza Affari sono ben impostate le azioni delle banche, con Banca Mps arrivata a segnare un rialzo quasi del 3% per poi ...

Borsa: Milano cauta (+0,15%) con l'Europa, debole Pirelli - Economia Agenzia ANSA

EQT, colosso svedese di gestione degli investimenti, ha annunciato la nomina di Francesco Starace come nuovo Partner dell'Advisory Team di ...Piazza Affari è in cauto rialzo (+0,15%) al pari degli altri listini europei che non sono chiusi per festività in una giornata in cui non ci sarà il faro di Wall Street che celebra il Memorial day. (A ...