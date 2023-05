(Di lunedì 29 maggio 2023) Chiusura debole per le principali Borse europee, in una seduta dagli scambi ridotti per la chiusura die di alcuni listini del Vecchio Continente. A Parigi l'indice Cac 40 ha ...

Chiusura debole per le principali Borse europee, in una seduta dagli scambi ridotti per la chiusura di Wall Street, Londra e di alcuni listini del Vecchio Continente. A Parigi l'indice Cac 40 ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,15% a 7.280,63 punti. Scambi ridotti, un clima di vacanza perché negli Stati Uniti è il Memorial Day, nel Regno Unito è la bank holiday di primavera e a Zurigo si festeggia la Pentecoste.

Borsa: l'Europa chiude fiacca senza Wall Street e Londra Tiscali Notizie

