Bonomi avvisa il governo: “Sì alle modifiche del Pnrr, ma ora servono le riforme” La Stampa

Il presidente di Confindustria critica anche l’Europa: «I piani vanno ricalibrati, serve coraggio». All’esecutivo chiede «quegli interventi che aspettiamo da ...Il presidente di Confindustria: 'Le risorse per farlo ci sono e non ci sono più scuse' La strada delle riforme è 'ancora lunga'. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in collegamento con il ...