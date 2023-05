Bologna-Napoli 2-2 | in ESCLUSIVA | un pomeriggio con il Napoli Club Milano 2006

(Di lunedì 29 maggio 2023) “La nebbia negli occhi e ilnel cuore” è il sentimento condiviso dalle numerose persone presenti ed è la frase che si ripete in continuazione su bandiere appese, magliette celebrative del terzo scudetto dele sciarpe al collo dei soci del. Si tratta delpiù longevo per i tifosi azzurri presenti nella capitale lombarda e che annovera tra i propri iscritti anche il frontman dei Foja, Dario Sansone, Daniela Castelli di Radio Marte e Maurizio De Giovanni, uno degli scrittori contemporanei più apprezzati nel panorama culturale italiano. Il consueto ritrovo è in una nota birreria sui Bastioni di Porta Nuova a, dove tutte le domeniche, il presidente del ...

Alnon riesce il record di punti, già si sentono malumori contro Spalletti per le sostituzioni di Kim e Osimhen contro il, roba da matti; il Lecce a Monza passa dall'inferno al ...2 - 2, De Laurentiis libera Spalletti: "Mi ha chiesto un anno sabbatico, non potevo dirgli di no" Piccola delusione per il, che con il pareggio divede sfumare la ...Lazio scavalca Inter e torna seconda, Lecce in salvo Il, fedele fino all'ultimo al timoniere in uscita Spalletti, gioca contro ilun tempo di grande qualità. Basta a Osimhen per ...

Bologna-Napoli, le pagelle: Osimhen è totale, 7,5. Arnautovic non illumina, 5,5 La Gazzetta dello Sport

Il Napoli pareggia a Bologna: non basta la doppietta di Osimhen. De Laurentiis pensa al futuro: in pole per la panchina Luis Enrique ...Definite le quattro squadre per la competizione più ambita, in attesa della finale della Roma in Europa League. Salvo il Lecce, Verona e Spezia si giocano ...