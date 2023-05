Bologna | due squadre su Dominguez

Il suo futuro rischia di essere lontano dae le pretendenti non mancano, su tutte Fiorentina e Siviglia . L'agente Sabbag ha intenzione di piazzare il giocatore in una squadra che disputa le ...Una rilevanza che in prospettiva continuerà a crescere, dal 72% al 77% nelle intenzioni di viaggio dei prossimianni. " foto ufficio stampa Università Cattolica " .I primivideo, "Il paesaggio sonoro" e "Musica pistonica", già on line sul portale Visitmodena.it, hanno ottenuto quasi dieci milioni di impression in poco più di un mese dall'inizio della ...

Furti nelle auto a Bologna, bottino da migliaia di euro: due arresti il Resto del Carlino

CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, e la vicesindaco, Giusy Iemma, questa mattina nella Sala Concerti di Palazzo De Nobili hanno incontrato le due squadre dei Vigili del Fuoco di Catan ...Dal 14 al 18 giugno la manifestazione riempirà i luoghi simbolo della città: da piazza Maggiore a teatri e musei ...