(Di lunedì 29 maggio 2023) Siamo all’ottava giornata di Eliteserien norvegese e ilha ripreso le redini di un campionato che lo ha visto spettatore lo scorso anno dinanzi al trionfo del Molde. Sono 7 vittorie in 8 gare per i gialloneri, che sono passati in modo agevole anche sul campo del Tromso grazie ad una doppietta di Pemi: l’ex Kristiansund è già a InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 MAROCCO BOTOLA PRO FUS Rabat - FAR Rabat 21:00 Wydad - Moghreb Tetouan 21:00 MESSICO LIGA MX - CLAUSURA - PLAY OFFS Guadalajara - Tigres 03:35 NORVEGIA ELITESERIEN- Viking 17:00 Brann -...- Viking 1 (ore 17) Gara valida per l'ottava giornata di Eliteserien. I padroni di casa vengono dalla vittoria esterna per 2 - 3 contro il Tromso e sono primi con 22 punti. A quota 14 gli ......00 NORVEGIA ELITESERIEN Aalesund - Molde 18:00 Brann - Stabaek 18:00 Lilleström - Sarpsborg 08 18:00 Rosenborg - Haugesund 18:00 Strömsgodset - Sandefjord 18:00 Tromsø -18:00 Vålerenga - ...

Bodo/Glimt-Viking Stavanger (lunedì 29 maggio 2023 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Infobetting

L’infortunio di Boulaye Dia, trauma contusivo al ginocchio che potrebbe significare la fine della stagione per il senegalese, è una brutta notizia per la Salernitana. Allo stesso ...Pioli e Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.it Si gioca anche in Turchia, Norvegia e Arabia Saudita: favorite per la vittoria sono il Bodo/Glimt, il Galatasaray di Zaniolo e l’Al Nassr di Cristiano ...