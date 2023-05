Bloccata con manganellate | 42enne denuncia | Discriminata Ai pm la querela contro gli agenti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ha presentatoglidella Polizia locale per lesioni aggravate dall'abuso della pubblica funzione e dalla discriminazione, oltre che per tortura e minacce gravi, la transessuale ...

la denuncia e dopo il referto medico su una "ferita alla testa compatibileuna manganellata", come chiarito dal legale, l'inchiesta aperta dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Giancarla ...la denuncia e dopo il referto medico su una "ferita alla testa compatibileuna manganellata", come chiarito dal legale, l'inchiesta aperta dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Giancarla ......dove era rimasta completamente, e la cui vita, se non veniva individuata e soccorsa per tempo dai Finanzieri, avrebbe potuto sicuramente avere un epilogo diverso. I Nuclei Sommozzatori,...

Bloccata con manganellate: 42enne denuncia, 'discriminata' Tiscali Notizie

È rimasta bloccata nel traffico a Largo Argentina, per le modifiche alla viabilità in occasione della tappa romana del Giro d’Italia: la ...Oggi pomeriggio sarà discussa alla Camera la mozione del deputato Antonio Caso (M5s) sul caro affitti: il testo impegna il governo a intervenire per ...