Blitz di Polizia e Carabinieri a Napoli | in esecuzione 50 misure

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDalle prime luci dell’alba, ladi Stato e l’Arma dei, su delega della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di, stanno conducendo una vasta attività digiudiziaria nei confronti di esponenti di gruppi criminali operanti nel centro cittadino e, in particolar modo, nella zona dei Quartieri Spagnoli della città. Gli uomini della Squadra Mobile e del Nucleo Investigativo dell’Arma stanno dandoa un provvedimento cautelare nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di stampo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, ricettazione e detenzione e porto abusivo di armi da fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

