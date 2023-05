Black Mass – L’ultimo gangster | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 29 maggio 2023)con Johnny Depp, racconta ladi James Bulger (1929-2018) soprannominato Whitey, sanguinario mafioso statunitense nonché secondo uomo più ricercato dall’FBI dopo Osama Bin Laden. Il, diretto da Scott Cooper e adattamento cinematografico dell’omino libro inchiesta del 2001 scritto dai giornalisti Dick Lehr e Gerard O’Neill, si concentra sul periodo relativo agli anni Settanta, quando Bulger diventò leader di una potente organizzazione criminale della città di Boston. Ma chi era James “Whitey” Bulger? Nato a Boston il 3 settembre 1929, Bulger crebbe in una situazione di forti ristrettezze economiche e, all’età di 14 anni, fu arrestato per la prima volta per furto. Questo fu solo l’inizio della sua ...