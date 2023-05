Biscotti ripieni di noci | semplici | ma di grande effetto

Leggi su donnaup

(Di lunedì 29 maggio 2023) Idisono incredibili. Nessuno delle vostre amiche crederà che li avete preparati voi perché sembrano usciti dalla migliore pasticceria del circondario. Eppure sonoda realizzare. Dovrete solo seguire i passaggi e in meno di un’oretta, potrete sfornare questi capolavori, con massima soddisfazione per voi e per chi li gusterà. Le nostre dosi vi permettono di realizzare circa 18 pezzi… tenetene uno da parte, altrimenti rischierete di non assaggiarli. Andranno a ruba. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si comincia!di: ingredienti Per questa ricetta procuratevi: per la base: 320 g di farina 130 g di burro 50 g di zucchero 130 g di yogurt 2 tuorli 1 cucchiaino di lievito in polvere 8 g di zucchero vanigliato 1 ...