Bimby affettatutto | caratteristiche | prezzo | le ricette

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Contantissime nuovesulla piattaforma Cookidoo che lo vedono protagonista. In anteprima tre piatti ideali per la calda stagione alle porte– il marchio leader tra i robot da cucina multifunzione – lancia. L’ultimo arrivato presenta le stesseche da sempre contraddistinguono il prodotto del brand: semplicità, risparmio di tempo ed eccellenza nella preparazione. In linea con i Cookidoo Food Trends 2023, il nuovo accessorio esemplifica perfettamente il costante impegno dell’azienda di rispondere alla diversificazione dei bisogni e dei gusti di tutti sempre più orientati verso il mondo del Veg. Una diversificazione che si riscontra anche tra le ultime proposte di Cookidoo, la piattaforma online di ...