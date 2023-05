... un altro episodio di cronacala Lombardia. È avvenuto a Desio, nel brianzolo, dove unadi 4 anni è stata lasciata all'interno di un appartamento per diverse ore dai genitori. La ...... la trasmissione di Rai Due 'Ore 14' ha raccolto le impressioni dei lavoratori del forno posto al piano terra: 'una cosa così già per un bambino che non conosci, figuriamoci per una...... un altro episodio di cronacala Lombardia. È avvenuto a Desio, nel brianzolo, dove unadi 4 anni è stata lasciata all'interno di un appartamento per diverse ore dai genitori. La ...

Bimba sconvolge tutti: snobba il cioccolato e preferisce i broccoli, da non crederci | video Panorama

Il piccolo si era allontanato dalla casa dei nonni ed era stato trovato aggrappato a dei rami lungo il fiume Santerno. I Carabinieri lo hanno liberato e affidato alle cure mediche, dimostrando coraggi ...A Napoli è morto presso l'ospedale Monaldi un bimbo di soli 13 giorni: doveva essere operato urgentemente al cuore ...