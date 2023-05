Biasin | “Inter massacrata per il gioco E il Milan? Poche critiche a Pioli”

Di conseguenza, a prescindere dalla finale, l'anno prossimo sarà l'allenatore dell''. Infine,ha evidenziato tutti i meriti dell'allenatore: 'Non più tardi di un mese e mezzo fa si ..." Inzaghi non ce l'ha con la dirigenza dell'', ha spiegato però. Secondo il giornalista, l'allenatore sarebbe più infastidito da chi ha provato a fargli le scarpe. ' Secondo me se l'è ...Cosa sa: perché l'può vincere la Champions - Guarda

Biasin svela: “Inzaghi all’Inter l’anno prossimo. Ma ha avuto offerte importanti da…” fcinter1908

Biasin, poi, ha parlato anche di Allegri: "Confermo che c'era l'offerta del Real Madrid e anche quella di Marotta e l'Inter per due anni" ...Il giornalista Fabrizio Biasin sostiene che l’ex Lazio si sia infortunato in finale di Coppa Italia calciando via il pallone al fischio finale. Fabrizio Biasin su Libero critica il rendimento di Joaqu ...