(Di lunedì 29 maggio 2023)il 12% del Pilsi deve aldi. Il dato emerge dallo studio della Fondazione Moressa (Istituto di ricerca creato e sostenuto dalla CGIA di Mestre) che ha analizzato le dichiarazioni dei redditi dello scorso anno basate sull’anno d’imposta 2021 evidenziando la ripresa della componente immigrata in Italia, che dopo il calo registrato durante la pandemia arriva a toccare il massimo storico facendo registrare, solo nella nostra provincia, un volume dichiarato di quasi 1,7 miliardi di euro (1.675 milioni) a fronte di un reddito medio annuo di 17.620 euro, per un totale di 242 milioni di Irpef versata. Indicatori economici che danno l’idea dell’importanza dell’immigrazione regolare sia sul nostro territorio che, ...

Bergamo, oltre il 12% del Pil prodotto dal lavoro dei contribuenti immigrati BergamoNews.it

