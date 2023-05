Bergamo | evasione | frode fiscale e riciclaggio | 7 arresti e sequestri per oltre 6 | 6 mln

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - I militari del comando provinciale della guardia di finanza dihanno dato esecuzione a un'ordinanza che dispone misure cautelari personali e reali, emessa dal gip disu richiesta del pm della locale procura, nei confronti di 7 persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere, in relazione a condotte die autodi proventi illeciti. In particolare, il provvedimento prevede la custodia cautelare in carcere o ai domiciliari nei confronti dei 7 principali indagati, nonché il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di6,6 milioni di euro. Contestualmente, sono in corso venti perquisizioni in 5 province ...