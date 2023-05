Bergamo Brescia Capitale della Cultura | l’Orlando Festival sceglie l’accessibilità

(Di lunedì 29 maggio 2023) “In occasione diItalianaci siamo interrogati su come potessimo dare attenzione ai punti di vista che oggi sono considerati marginali. Abbiamo pensato ad un palinsesto di eventi che potesse parlare con linguaggi trasversali, perché crediamo che lapossa contribuire a creare una società inclusiva e accogliente”. Mauro Danesi, direttore artistico di Orlandodell’associazionele Immaginare Orlando, racconta com’è nato “Praticare alleanze”, che, più che un contenitore di iniziative, è una prospettiva. Nato come un laboratorio due anni fa, è cresciuto, anche grazie al contributoFondazioneComunità Bergamasca, e si è trasformato in un vero e proprio ...

Nella quinta giornata, dopo il saluto a, città gemella diquale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, la 1000 Miglia 2023 si concluderà ain tarda ...Contestualmente, sono in corso venti perquisizioni in 5 province della Lombardia (, Milano,, Cremona e Mantova). Emissione di false fatture L'operazione si inserisce in una complessa ...L'apertura del tour è stata ail 7 maggio, poi Parma (13/05), Milano (21/05), Lecco (27/05) e ora(17/06), poi Como (24/06), Piacenza (23/09), Varese (01/10), Monza (08/10), Mazara ...

«Qui condizioni impossibili, andiamo a Brescia». La fuga delle guardie mediche L'Eco di Bergamo

Il 17 giugno la corsa/camminata non competitiva di 5 e 10 km dedicata alle donne Humanitas Medical Care è Partner Scientifico dell’evento ...Le accuse sono di associazione per delinquere, in relazione a condotte di evasione e frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti ...