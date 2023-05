Parla Hallmark 'Sono lieto di dare il bentornato aindopo aver lavorato con lui durante un periodo molto formativo nella storia di, in cui abbiamo lanciato la Continental GT ...... presidente e CEO della casa automobilistica britannica, che ha detto: ' Sono lieto di dare il bentornato aindopo aver lavorato con lui durante un periodo davvero formativo nella ...Presto seguiranno Aston Martin,, Roll Royce e quant'altro, fino alla curiosità per la ... Piers Courage, Jochen Rindt, Graham Hill, Pedro Rodriguez, Denny Hulme, Charles Lucas,Widdows, ...

Bentley: Robin Page è il nuovo responsabile del design - Quattroruote.it Quattroruote

La Bentley ha nominato Robin Page quale nuovo responsabile del design, in sostituzione di Tobias Sühlmann, che ha deciso di lasciare la Casa britannica del gruppo Volkswagen per perseguire altre oppor ...Bentley Motors has announced the appointment of Robin Page as the new Director of Design, commencing 1 September 2023. Page has over 30 years’ experience in ...