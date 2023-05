Benevento | Pd | “Questo è il modello Sannio a cui aspira l’amministrazione Mastella?”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del direttivo cittadino del Pd È sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado e incuria in cui versa la nostra amata città. In qualunque angolo della città ci si trova sommersi di erbacce, arbusti pericolanti e rifiuti. Con un reportage di foto che i nostri militanti hanno scattato in giro per, emerge la chiara e netta discriminazione che viene perpetrata ai danni di quartieri e contrade che versano in stato di abbandono, proprio quelle che hanno premiatotargata. Assistiamo a interventi di taglio dell’erba a macchia di leopardo e zone abbandonate a se stesse, come se vivessimo in una giungla. A questa drammatica situazione di degrado, si aggiunge la mancanza di igiene pubblica e la presenza di animali selvatici, che ...