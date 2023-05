(Di lunedì 29 maggio 2023) Essere un giovane manager a capo di un’azienda che a ha spento le sue prime cinque candeline con un traguardo importante: 10 milioni di utenti e operatore con il miglior rapporto qualità-prezzo, con un grado di soddisfazione degli utenti pari al 99% rilevato da Doxa. Il valore più alto tra gli operatori italiani. È il biglietto da visita di, classe ’88, che dal 2018, quando aveva 29 anni, è stato incaricato di gestire lo sbarco in Italia dell’operatore di telecomunicazioni, assumendone la guida e rendendolo in breve tempo il quarto operatore mobile italiano. Un percorso di successo, che rimane ancorato alla necessità di rimanere coerenti con valori di onestà e trasparenza. Che cosa che vi ha permesso di raggiungere dei traguardi così importanti in così poco tempo? «È un percorso ricco di soddisfazioni e ...

Benedetto Levi, CEO di iliad: «Ascoltare i clienti è la chiave e, soprattutto, mantenere le promesse» GQ Italia

