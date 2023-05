Ben Affleck | la stoccata alla moglie Jennifer Lopez non passa inosservata | “Io insopportabile? Seriamente?”

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il prossimo 1 agosto dovrebbero festeggiare il primo anniversario ma, di questo passo, è più probabile che si ritrovino a firmare le carte del divorzio. Stiamo parlando die Ben, la coppia più attenzionata di Hollywood. Se, infatti, un anno fa la coppia ci faceva sognare con le immagini delle loro vacanze in Italia, adesso a far notizia sono i loro litigi. Dopo la scena della portiera dell’auto da lui poco galantemente sbattuta, nei giorni scorsi la cantante e attrice si era sfogata durante la promozione di The mother dicendo così del marito: “Ben a volte è, ha sempre da ridire su tutto è molto pesante”. Parole, le sue, che al pubblico di tutto il mondo non sonote inosservate. E a cui non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato. Il 28 maggio ...

'Non è un uomo facile, ha sempre da ridire... è molto pesante': Jennifer Lopez si lamenta di. Che favola d'amore sia già ...Lui non ha detto niente e stamattina ha sistemato su uno dei suoi profili Instagram un post di una fan che immortala la tv che trasmette "Gone Girl" e sopra ci scrive: "L'unico film dove...I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 28 Maggio 2023 L'amore bugiardo - Gone Girl (Thriller, Drammatico) in onda su Rai 4 alle ore 21.20 , un film di David Fincher, con, Rosamund Pike, ...

Ben Affleck su Instagram: “Jo mi chiama insopportabile In Gone Girl non lo sono” La Stampa

"Non è un uomo facile, ha sempre da ridire... è molto pesante": Jennifer Lopez si lamenta di Ben Affleck. Che favola d'amore sia già finitaRitornano le voci di crisi su una delle coppie mature più famose del mondo dello spettacolo: Jennifer Lopez e Ben Affleck si promettono eterno amore ma ultimamente qualcosa sembra essersi incrinato tr ...