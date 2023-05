Bella e coraggiosa | Elisabetta Canalis torna sul ring in un match di kick boxing

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non è soloma è anche. E così dopo la vittoria dello scorso anno,sfiderà Angelica Donati in undinello stilelight nel corso della Night ofand Punch 14 – Black Tie Edition alla Reggia di Venaria. La modella durante una fase deldiIldello scorso anno e il ritorno sulL’anno scorso la modella e attrice sarda ha debuttato alla Reggia di Venaria Reale in undicontro Rachele Muratori regalando spettacolo davanti agli amici e alla famiglia: erano presenti naturalmente il marito, Brian Perri, e ...