Beautiful | anticipazioni 29 maggio | Brooke Logan torna sui suoi passi | Sheila Carter inizia a tremare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 29 maggio 2023), ecco ledi oggi 29rinuncia al divorzio con Ridge Forrester..., intanto, sta per essere smascherataè una soap opera americana nata nel 1987 per essere trasmessa dall'emittente statunitense CBS. In un secondo momento, invece, è arrivata in tutto il mondo, compresa l'Italia. I telespettatori nostrani dal 1994 assistono alle vicende che vedono come protagonisti i Forrester. Questi ultimi sono stilisti che operano all'interno di una casa di moda, la Forrester Creations. Non è tanto questo ad interessare, tuttavia, quanto le relazioni sentimentali scabrose che si vengono a creare e che vedono come indiscusso personaggio principale(alias ...