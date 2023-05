Beatrice Valli | la dedica che la lascia senza parole | “È bastato il primo sguardo”

Leggi su dilei

(Di lunedì 29 maggio 2023)è rimastaper la dolcedi suo marito, Marco Fantini, in occasione del loroanniversario di matrimonio. La coppia, che ha detto sì solo lo scorso anno, dopo otto anni insieme, ha accolto l’ultima figlia, Matilda Luce, due mesi fa, allargando ancora la famiglia. Ladell’ex tronista è diventata subito virale, così come la reazione commossa di sua moglie., ladel marito Marco Fantini per l’anniversario di nozze Se quasi tutte le coppie uscite quest’anno da Uomini e Donne sono naufragate, una che rimane nel cuore di tutti è quella formata dal tronista Marco Fantini e la corteggiatrice, insieme dal 2014 ...