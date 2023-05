Bavaglio alla Corte dei Conti | il Governo vuole bloccare i controlli dei giudici contabili sul Pnrr

(Di lunedì 29 maggio 2023) L’Associazione magistrati delladei, commentando l’ipotesi di una limitazione aideisulda parte dell’Esecutivo, manifesta “sconcerto e stupore” in merito “alle possibili e prossime iniziative del, riportate dagli organi di stampa, volte a ridurre gli ambiti di competenza della magistratura contabile sul fronte del controllo concomitante e a prorogare di nuovo e inopinatamente il cosiddetto “scudo erariale”, introdotto nel 2020, ormai in scadenza”. Illimitare i poteri delladei. I magistrati: “Sconcertati dall’invasione di campo dell’esecutivo” L’Associazione delle togheprecisa che “in accordo ...

Il mondo si prostra ai piedi dell'autocrate di Ankara. La realpolitik cancella la "grande purga", le carceri riempite di oppositori, ilstampa libera, giornalisti indipendenti zittiti, imprigionati o costretti all'esilio, la repressione brutale dei curdi. Tutto cancellato Recep Tayyp Erdogan è stato riconfermato battendo ...... stesso messaggio in cui descrive che Maltesi debba "essere 'immobilizzata il più possibile, più delle altre volte', con anche un, "scotch intornobocca, non devi riuscire a parlare non ...... con un "più efficace" , senza parole di sicurezza che potessero consentirevittima di interrompere la registrazione. Il pubblico ministero si è soffermato soprattutto sulla circostanza ...

Bavaglio alla Corte dei Conti, il Governo vuole bloccare i controlli ... LA NOTIZIA

Il mondo si prostra ai piedi dell’autocrate di Ankara. La realpolitik cancella la “grande purga”, le carceri riempite di oppositori, il bavaglio alla stampa libera, giornalisti indipendenti zittiti, i ...Carlo Freccero, dopo la nomina dei nuovi vertici Rai più vicini al centrodestra, Fabio Fazio e Lucia Annunziata hanno deciso di andarsene. Che ne pensa Comprensibile. Fazio e Annunziata sono voluti r ...