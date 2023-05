Basket | Playoff Serie A 2023 | l’Olimpia Milano fatica ma piega Sassari al Forum e va sul 2-0! Datome MVP

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023)più del dovuto ma s’impone anche in gara-2 nella semifinale deiScudetto dellaA di. I meneghini sconfiggono la Dinamoper 80-75 al termine di una sfida equilibrata e decisa solo nei minuti conclusivi. L’EA7 Emporio Armani si porta così sul 2-0 nellache ora si sposta in Sardegna: venerdì sera al PalaSerradimigni gli uomini di Ettore Messina possono già chiudere il discorso in caso di vittoria, mentre la Dinamo è spalle al muro e dovrà vincere per accorciare sui detentori del Titolo. Gigisforna un’altra prestazione mostre da 19 punti, mentre Shavon Shields chiude con 14 punti a referto. Doppia cifra anche per Billy Baron con 13 punti, mentre agli ...