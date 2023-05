(Di lunedì 29 maggio 2023) Mentre la stagione con la Dinamo Sassari dice semifinali playoff contro l’Olimpia Milano,, il centro della formazione sarda, nato in, ma in Italia dalla stagione 2016-2017, chiarisce alcune cose sul suo futuro. In merito a una possibile convocazione in azzurro, in un’intervista alla Repubblica, il classe 2000 ha affermato: “No, perché mi sentoese eunada là”. Poi ha aggiunto: “è il mio secondo Paese, fra poco chiederò il passaporto, ma il primo resta il. Credo sia giusto così e voglio dirlo con chiarezza, una volta di più, e per sempre, perché penso di dovere a tutti questa verità. Aspetterò ilfinché non decideranno che tocchia me. Nel 2019 ...

Votato per gli Oscar della Legabasket come giocatore più progredito dell'anno,Diop nasce in Senegal, 23 anni fa, sale a Udine nel 2013 per giocare ae da italiano (di formazione) allunga oggi a Sassari i suoi 204 centimetri da pivot in poderosa crescita. Con la ...2022 - 2023 Serie A Tabellino partita Olimpia Milano - Sassari Squadra in casa Olimpia Milano ... L'ultimo canestro lo segnaDiop. Alla fine del primo è 25 - 12 Olimpia. L'Olimpia parte ...Il centroDiop è stato nominato MVP dei quarti di finale: nelle tre vittorie su Venezia, ha segnato 48 punti e catturato 24 rimbalzi. In gara 4 si è procurato 14 tiri liberi, record personale.

Basket, Ousmane Diop: "Aspetto una chiamata dal Senegal, anche se ringrazio l'Italia per l'interessamento OA Sport

Mentre la stagione con la Dinamo Sassari dice semifinali playoff contro l'Olimpia Milano, Ousmane Diop, il centro della formazione sarda, nato in Senegal, ma in Italia dalla stagione 2016-2017, chiari ...Ousmane Diop non ha intenzione di lasciare la Dinamo Sassari prima della naturale scadenza del contratto, a prescindere dall'esito della stagione. Lo ha confermato lo stesso cestista senegalese, in pr ...