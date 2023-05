Basket femminile | i complimenti dell’amministrazione per la promozione in serie B

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“, a nome del sindaco Mastella ecomunale, alle ragazze della Miwa Energia Cestistica che vincendo il decisivo scontro casalingo hanno conquistato lainB“, così in una nota il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro. “Un risultato prestigioso per l’intero movimento cestistico sannita che corona gli sforzi della famiglia Zullo e di Cosimo Rummo che, grazie alla straordinaria qualità mostrata sul parquet dalle atlete allenate dalla coach Valentina Calandrelli, hanno saputo mettere in campo una strategia vincente“. “Il progetto sulè nato, su idea di Vittorio Mori, meno di un anno fa ed è oggi già un patrimonio di pregevole valore per il tessuto sportivo cittadino“, prosegue ...