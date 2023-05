Barca si ribalta nel Lago Maggiore a causa di una tromba d' aria | tre morti e un disperso A bordo c' erano 23 turisti

Le operazioni di soccorso A lanciare l'allarme è stata un'altra, che ha notato i dispersi in acqua. Sul Lago sono arrivati gli specialisti dei Vigili del Fuoco del soccorso acquatico, gli ...Domenica sera, una violenta tromba d'aria ha colpito il Lago Maggiore, provocando una tragedia senza precedenti. Una house boat, affittata per una festa, si è ribaltata tra Sesto Calende, ...Ladopo il ribaltamento è affondata, e tutti gli occupanti sono finiti in acqua, circa 20 persone. poi aiutate da altre imbarcazioni.

Barca si ribalta sul Lago Maggiore: tre morti e un disperso | Tratte in salvo 20 persone TGCOM

Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria cha l'ha fatta ribaltare e inabissare. Tre persone sono morte ed una è ancora dispersa ...Una barca si è ribaltata sul Lago Maggiore, davanti alle coste di Lisanza (Varese), a causa del maltempo. L'allarme è scattato domenica intorno alle 19:30. Il bilancio, ancora provvisorio, è di due mo ...