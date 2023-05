Barca ribaltata sul Lago Maggiore | trovati gli altri due cadaveri | «Si poteva prevedere | è un fenomeno diverso dalla tromba d’aria»

Leggi su open.online

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sono stati recuperati gli ultimi duedispersi nel. Ieri sera unaturistica si è capovolta a causa di una improvvisamentevicino a Lisanza (Varese). Tra le venti persone salvate dopo essere riuscite a raggiungere la riva, nessuna ha riportato gravi ferite. L’incidente si è verificato sullo specchio d’acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) verso le 19. I sommozzatori dei vigili del fuoco sono al lavoro insieme all’elicottero per cercarli. Laha scuffiato per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua. Una ventina di questi sono stati soccorsi da imzioni o arrivati a nuoto a riva. Il corpo del quarto disperso nell’incidente nautico di ieri sera sul ...