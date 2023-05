Bandecchi sindaco di Terni | “Non lascio la Ternana | faccio come Berlusconi”

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Nonla presidenza dellacalcio, perché dovrei farlo?è stato presidente del Consiglio mentre aveva il Milan”: Queste le parole deldi, Stefano, in occasione delle prime dichiarazioni ai giornalisti. “Lascerò la presidenza dellase venderò la società”, ha sottolineato poi. SportFace.

A livello nazionale,dice di apprezzare molto Giancarlo Giorgetti , "moderato e competente". Su un'eventuale elezione a, aveva detto: "La prima cosa che farò Vado in vacanza, ...L'animoso e chiacchierato Stefanoè il nuovodi Terni, città operaia del ferro e dell'acciaio, che ormai da tempo ha voltato le spalle alla sinistra, e ora pare anche alla destra, ...Alternativa popolare e le liste civiche con Stefanostrappano al centrodestra ildi Terni. Si è votato anche per il primo turno in 128 Comuni siciliani , tra cui Trapani, Siracusa, ...

Elezioni comunali 2023, Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco di Terni LA NAZIONE

"Non lascio la presidenza della Ternana calcio, perché dovrei farlo Berlusconi è stato presidente del Consiglio mentre aveva il Milan": a dirlo è stato il neo sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, in ...TERNI – Un pomeriggio indimenticabile. Una festa interminabile. Stefano Bandecchi diventa sindaco di Terni e annuncia il suo vice: sarà Riccardo Corridore. L’aria era quella. E ...