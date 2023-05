Bambino di 3 anni trovato morto nella piscina di un centro sportivo a Centocelle

Tragedia ieri sera in un centro sportivo a Centocelle , a Roma : undi 3è trovato morto nella piscina del circolo. Il piccolo, di nazionalità ivoriana, è morto ieri sera poco prima delle 20, dopo essere annegato in una piscina del centro sportivo nella ...In questinon c'è mai stato niente che l'abbia fatta arrabbiare 'Siete le persone più gentili ...la vostra storia ha toccato così tanto il cuore della gente 'Mio figlio non era solo un...AGI - Tragedia domenica sera, poco prima delle 20, in una piscina presso un centro sportivo in viale della Primavera , in zona Centocelle, a Roma: undi 3è stato trovato cadavere in una vasca. Inutili i tentativi di rianimazione del personale del 118 che ne ha constatato il decesso. Ilstava partecipando con la famiglia a una ...

Bambino di tre anni trovato morto nella piscina di un centro sportivo a Roma Repubblica Roma

PISTOIA - Terribile incidente ieri verso le 17 sulla variante di Bonelle a Casenuove di Masiano. Una Yaris, con a bordo suocera, nuora (34 anni, alla guida del mezzo) e bambino piccolo (tutti resident ...Favignana – Piccole, non minori. Le isole sono state al centro del dibattito durante primo appuntamento del nuovo direttivo 2023-2027 della Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri che si è ten ...