Balneari | “Collaborazione coi Comuni per valorizzare le spiagge”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Parlamento deve intervenire modificando una legge che è stata superata dalla sentenza della Corte di giustizia. Bisogna intervenire adesso, nelle prossime settimane perché l’anno prossimo sarà già tardi per prendere atto di quello che è stabilito dalla Corte di giustizia e ciò che è necessario è la a mappatura che è fondamentale altrimenti si creerà caos contenzioso e confusione”, ha osservato Antonio Capacchione, presidente del SIB Confcommercio facendo anche riferimento alla storia della balneazione attrezzata che per esempio proprio a Napoli risale a oltre un secolo e mezzo fa. “Bisogna fare chiarezza su una situazione difficile come la necessità di una mappatura da parte del governo, ma dobbiamo intanto rafforzare lacon gli amministratori locali. Il racconto della valorizzazione dei luoghi, degli investimenti fatti, ...