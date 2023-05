Ballottaggi risultati diretta | le sfide ad Ancona | Brindisi | Massa | Pisa Siena | Terni e Vicenza Exit poll Sicilia | Catania al centrodestra

2023 - 05 - 29 07:22:55 Gli elettori coinvolti Gli elettori coinvolti complessivamente neisono 1.340.688. Si voterà uno dei due candidati in 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, ...Affluenza in calo nei Comuni chiamati al voto per il secondo turno. Tra questi ci sono 7 capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi. Per il primo turno al voto 128 Comuni ...In nessuno di questi comuni al primo turno ha però ottenutoparticolarmente significativi: Ancona 3,6% Massa 2,7% Vicenza 1,7% Siena 1,5%.

Elezioni comunali, ballottaggi in 41 città. Chiuse le urne, ora lo spoglio. LIVE Sky Tg24

Tra i Comuni al ballottaggio ci sono Ancona ... Nel primo giorno al voto l'affluenza è risultata in forte calo in Sicilia, dove c'erano 128 Comuni al voto: non ha superato il 44,38%. In Sardegna, dove ...Conta all’ultimo voto: il centrodestra punta al ribaltone con Daniele Silvetti, il centrosinistra con Ida Simonella è arrivato diviso alla sfida finale ...