Ballottaggi | i sindaci eletti negli otto Comuni pugliesi al voto RISULTATI Aggiornamenti in tempo reale | Mola di Bari | si rischia la parità poi vince Colonna per settanta voti

(Di lunedì 29 maggio 2023) Clamoroso il dato didi. A quattro sezioni dalla fine dello scrutinio, su circa undicimila schede scrutinate, vantaggio di Brunetti per quattro. Quando mancano due sezioni sulle 28 totali, con circa dodicimila schede scrutinate il sorpasso diche ha un vantaggio di sei. Ad una sezione dal termine,incrementa leggermente il vantaggio:. L’allungo decisivo, per arrivare definitivamente a quota 6592:di differenza su oltre 13500 schede scrutinate. notizia in aggiornamento Legenda: in neretto il risultato definitivo. Dati tratti da Eligendo, ministero dell’Interno CITTÀ METROPOLITANA DIAcquaviva delle Fonti-Lenoci ...