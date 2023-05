Ballottaggi | i sindaci eletti negli otto Comuni pugliesi al voto RISULTATI Aggiornamenti in tempo reale | Mola di Bari | si rischia la parità poi vince Colonna per settanta voti Fotofinish anche ad Altamura

(Di lunedì 29 maggio 2023) Clamoroso il dato didi. A quattro sezioni dalla fine dello scrutinio, su circa undicimila schede scrutinate, vantaggio di Brunetti per quattro. Quando mancano due sezioni sulle 28 totali, con circa dodicimila schede scrutinate il sorpasso diche ha un vantaggio di sei. Ad una sezione dal termine,incrementa leggermente il vantaggio:. L’allungo decisivo, per arrivare definitivamente a quota 6592:di differenza su oltre 13500 schede scrutinate.ad, quando ad una sezione dal termine, su circa 29mila schede scrutinate, il distacco è di 46. notizia in ...

Non c'è partita ai. Il primo turno di elezioni amministrative aveva visto la vittoria del centrodestra in ... La coalizione della premier eleggea Massa, Pisa, Siena, Ancona e ...... è il commento a caldo che arriva dalla Lega, dopo i risultati deie della Sicilia. Matteo Salvini, aggiungono fonti del Carroccio, ha già chiamato alcuni deiper fare i ...Gli elettori chiamati alle urne neicomplessivamente sono stati 1.340.688. Sette i ... Ore 13 - In Sardegna raggiunto quorum: già eletti 11su 39 Con la prima giornata di voto in ...

Da Catania la sfida della destra: "Stop ai ballottaggi alle Comunali, ora la riforma per eleggere i sindaci a… la Repubblica

Brindisi – È Giuseppe Marchionna il nuovo sindaco di Brindisi. Il candidato del centrodestra si è imposto al ballottaggio con circa il 54% dei voti, battendo quindi Roberto Fusco, candidato M5s ...Sono finiti ora gli scrutini delle cinquanta sezioni senesi per il ballottaggio. Con il 52,26% dei voti e 12545 Nicoletta Fabio è il nuovo sindaco di Siena. Anna Ferretti ha invece ottenuto 11508 voti ...