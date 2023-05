Ballottaggi | affluenza in calo | alle 23 è del 37 | 51% Oggi si vota dalle 7 alle 15

(Di lunedì 29 maggio 2023) AGI -urne innelle elezioni per iche si stanno svolgendo,e domani. in 7 capoluoghi e 34 comuni italiani. Secondo i dati forniti dal Viminale,ore 23, prendendo in considerazione tutte le 1595 sezioni, l'è stata del 37,51%. Al primo turno, alla stessa ora, era stata del 45,43%. Lunedì i seggi resteranno aperti d7 all 15, poi lo spoglio. Domenica 28 e lunedì 29 maggio tornano al voto gli elettori dei comuni delle regioni a statuto ordinario interessati alo per l'elezione diretta dei sindaci, dopo il primo turno delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio scorsi. I seggi sono aperti fino ...

