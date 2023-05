Avrebbero dovuto esserci sangue e tuoni | invece Juve-Milan è stata noia e svarioni Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Sul, Nicola Bandini scrive dintus-. Avrebbeessere una partita fatta dinon èaltro che, per di più di fronte ad un pubblico scarso e svogliato. “essere. Due dei più grandi club del calcio italiano si sono affrontati nel penultimo fine settimana con in palio la Champions League.ntus eci hanno dato, con, davanti a una folla svogliata”. Il colpo di testa di Giroud è stato “un momento isolato di qualità in una partita a corto di qualità“. ...