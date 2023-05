“Aveva già avuto difficoltà” La testimonianza sullo studente che ha accoltellato la prof

Leggi su iltempo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Unaessoressa di 51 anni è stata ferita a un avambraccio, probabilmente con un'arma da taglio, da unodi 16 anni. È successo questa mattina nell'Istituto superiore 'Emilio Alessandrini', in via Einaudi ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. Dalle prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta nella scuola e il ragazzo è stato fermato dalle forze dell'ordine. Il giovane, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall'aula, senza ferirne nessuno. All'arrivo dei carabinieri, il 16enne non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. "Siamo molto scossi, la nostra solidarietà va allaessoressa. Sta relativamente bene, hatutte le cure necessarie. È tutto sotto controllo", ha detto il preside della scuola Michele Raffaeli. "È un episodio molto ...