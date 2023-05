Avellino riavrà il suo storico asilo nido comunale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ente di Piazza del Popolo ha affidato definitivamente la concessione del servizio. Riapre la struttura di via Morelli e Silvati, dedicata alla memoria di Carmina Cianciaruso d’Adamo. Ad aggiudicarsi l’appalto, per una durata di 9 anni, è stato il Raggruppamento Temporaneo Gialla Società Cooperativa Sociale – Consorzio di Cooperative Athena – Cooperativa Sociale. Con l’affidamento, il Comune chiude un cerchio che si era aperto nel lontano 2019, quando l’ex commissario straordinario Giuseppe Priolo aveva deciso di esternalizzare il servizio per l’impossibilità dell’ente di fronteggiare le spese. Poi l’attuale amministrazione aveva appaltato e realizzato i necessari lavori di adeguamento del plesso. Ora ci siamo. Entro settembre, l’dipotrà riaprire, ...